Suspect arrêté à Lyon : l'entourage au cœur de l'enquête

Le principal suspect dans l'explosion d'un colis piégé à Lyon était inconnu de tous les services de police et n'avait jamais été fiché S pour radicalisation. Cependant, il était depuis plusieurs mois en situation irrégulière dans notre pays. Mais pourquoi a-t-il agit de la sorte ? Le lieu où a été déposé l'engin explosif a-t-il été choisi au hasard ? Pour tenter de la savoir, sa garde à vue vient d'être prolongée. Le jeune homme est actuellement interrogé, tout comme trois de ses proches.



