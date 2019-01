Strasbourg : l'émotion reste très vive un mois après l'attentat

Au centre-ville, les hommages des Strasbourgeois aux cinq victimes sont toujours visibles : autant de souvenirs au quotidien pas toujours faciles à soutenir. "Pendant longtemps, il y avait des traces de sang, puis un peu plus tard, des bougies, des écrits", constate une jeune passante. "Ça reste : quand on vient en ville, il y a un pincement, forcément, donc on y pense", reconnait une autre.





Will, en cuisine au moment du drame, a accueilli des passants venus se protéger. Ses nuits ont longtemps été hantées par ces souvenirs. "Le sommeil n’était plus là, j’étais très, très énervé. Ça laisse beaucoup de traces psychologiques et on s’en rend compte plus tard." Lettres, objets, fleurs, sont encore laissés par les Strasbourgeois, chaque jour. Conservés par la ville, ils seront archivés pour ne jamais oublier ce jour du 11 décembre.