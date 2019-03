Les Etats-Unis offrent un million de dollars pour retrouver Hamza, le fils d'Oussama ben Laden

Il était déjà sur la liste noire dressée par Washington. Les États-Unis ont offert jeudi 28 février une récompense pouvant atteindre un million de dollars pour toute information permettant de retrouver Hamza ben Laden, présenté comme un "dirigeant-clé" d'Al-Qaïda. Il est considéré comme le fils préféré - voire le successeur désigné - d'Oussama ben Laden, le fondateur du réseau à l'origine des attentats du 11 septembre 2001, tué en 2011 par les Navy SEAL avec son autre fils Khalid.





Selon le département d'État, qui promet cet argent en échange d'informations "permettant de l'identifier ou le localiser dans n'importe quel pays", Hamza est un "dirigeant émergent" d'Al-Qaïda. "Depuis au moins août 2015, il a publié des messages audio et vidéo sur internet appelant à lancer des attaques contre les États-Unis et leurs alliés occidentaux, et il a menacé des attaques contre les États-Unis pour se venger de la mort de son père", écrit la diplomatie américaine dans un communiqué.