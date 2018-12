Non, la préfecture du Bas-Rhin ne savait pas dès 11h47 qu’une fusillade éclaterait dans la soirée à Strasbourg

Les théories du complot se multiplient sur les réseaux sociaux, et notamment sur les groupes Facebook des Gilets jaunes. De nombreux internautes accusent le gouvernement d’avoir fomenté cette attaque pour relayer au second plan leur mouvement et interdire les manifestations partout en France, alors que de nouvelles mobilisations sont prévues samedi 15 décembre. Un tweet largement relayé et commenté illustre cela à merveille : celui de la préfecture du Bas-Rhin évoquant l’événement et daté du 11 décembre à 11h47, alors que l’attaque a eu lieu aux alentours de 20 heures.





"On annonce l'attentat avant qu'il ne soit en cours ?! C'est clair non ?? C'est grave, sidérant, urgent ! Manipulation de masse aux prix de vies humaines !", peut-on lire sur un post Facebook publié sur le groupe "Info gilet jaune" affichant 32.000 membres (voir la photo ci-dessous).