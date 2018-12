Touristes scandinaves tuées au Maroc : un Suisse arrêté par la police

L'enquête avance. Les meurtres sauvages de Louisa Vesterager Jespersen, une étudiante danoise de 24 ans, et son amie Maren Ueland, une Norvégienne de 28 ans, toutes deux venues faire de la randonnée dans le sud du Maroc, a profondément secoué le pays et provoqué une très vive émotion en Norvège et au Danemark. Les autorités ont rapidement qualifié cet acte de "terroriste" et quatre suspects présumés appartenant à une cellule inspirée par l'idéologie du groupe Etat Islamique ont rapidement été arrêtés.





Ce dimanche, le Bureau central des Investigations judiciaires (BCIJ) indique qu'un Suisse, installé au Maroc a été arrêté la veille à Marrakech. Il est suspecté d'être en lien avec les quatre suspects en raison de sa personnalité "imprégnée de l'idéologie extrémiste". L'homme, porteur également de la nationalité espagnole est "soupçonné d'avoir appris à certaines personnes interpellées dans cette affaire les outils de communication issus des nouvelles technologies et de les avoir entraînées au tir", a indiqué le BCIJ dans un communiqué.