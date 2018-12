Traque du tueur de Strasbourg : "Ceux qui seraient tentés de l'aider risquent des années de prison"

Le terroriste présumé de Strasbourg est toujours en cavale. Selon Georges Brenier, spécialiste police de TF1, Cherif Chekatt " a besoin de manger, de boire (...) de soigner sa blessure au bras". Et pour notre expert, "ceux qui sont tentés de l'aider risquent des années de prison ou de se faire tuer lors d'un assaut de la police".



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.