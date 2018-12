Traque du tueur de Strasbourg : le dispositif de sécurité est-il défaillant ?

Les patrouilles ont été renforcées à Strasbourg pour retrouver le terroriste auteur de l'attaque du 11 décembre 2018. Plusieurs points de contrôle ont été mis en place dans le centre-ville. Seulement, les fouilles ne débutent qu'à onze heures du matin pour ceux qui veulent y accéder. Un dispositif peu dissuasif qui choque les habitants et les touristes, 36 heures seulement après l'attentat.



