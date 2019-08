Trois hommes mis en examen pour un projet d'attentat : des armes et une allégeance à Daech trouvées

Des armes décrites comme "anciennes" et une allégeance à l'Etat Islamique. C'est la découverte faite par des forces de l'ordre ce mercredi 1er août selon l'AFP, dans le cadre d'une enquête sur trois hommes. Mis en examen vendredi dernier, ils sont soupçonnés d'avoir projeté un attentat. Parmi eux, deux anciens détenus, l'un à la prison de Châteaudun, en Eure-et-Loir, et l'autre à Saint-Maur, dans l'Indre. Ce dernier, trentenaire, se trouvait derrière les barreaux pour avoir séjourné six mois en Syrie en 2014 auprès d'un groupe affilié à Al-Qaïda.