Tunis : deux attentats-suicides au coeur de la ville

Un double attentat-suicide a eu lieu ce jeudi 27 juin 2019, à 11 heures du matin, à Tunis. L’attaque visait des policiers. Le bilan fait état d’un mort et huit autres blessés. Suite à ces explosions, des habitants ont choisi de manifester leur colère contre le terrorisme. Ce drame intervient à quelques mois des élections législatives et présidentielles. Le Premier ministre tunisien a appelé à l’unité.



