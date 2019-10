TERRORISME - Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a déclaré ce jeudi soir qu'un homme a été interpellé peu avant le 3 octobre. "Il était en train de s'organiser pour détourner un avion", a assuré le ministre.

Un attentat s'inspirant du 11-Septembre évité en France. C'est ce que Christophe Castaner a révélé ce jeudi soir, le ministre de l'Intérieur indiquant sans plus de précisions qu'un homme avait été interpellé peu avant l'attaque de la préfecture de police de Paris qui a eu lieu le 3 octobre dernier.

Interrogé par Thomas Sotto sur France 2 concernant d'éventuels attentats qui auraient été déjoués en France depuis celui de la préfecture de police, le ministre de l'Intérieur a précisé que ce n'était pas le cas. C'est alors qu'il a évoqué une attaque déjouée juste avant : "Il y a eu un soixantième attentat – nous les comptons depuis 2013 – déjoué. Un individu voulait s'inspirer du 11-Septembre et des avions qui ont détruit les tours du World Trade Center. Il a été interpellé par nos services." Et le ministre d'ajouter : "Il était en train de s'organiser (pour détourner un avion) et nos services ont fait le nécessaire pour l'interpeller.