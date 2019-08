Hamza, le fils "préféré" et successeur désigné d'Oussama Ben Laden, est mort

Il était l'un des hommes les plus recherchés au monde. Hamza Ben Laden, l'un des fils d'Oussama Ben Laden présenté comme son héritier à la tête d'Al-Qaïda, est mort, selon des informations mercredi 31 juillet du New York Times et de la chaîne NBC. Les États-Unis ont "eu un rôle" dans l'opération au cours de laquelle celui qui est considéré comme un dirigeant clé d'Al-Qaïda a été tué. Le quotidien, qui cite deux responsables américains, dit n'avoir pas eu accès à d'autre précision sur cette opération.





Premier média à révéler cette possible élimination, NBC avait indiqué un peu plus tôt que Washington disposait d'informations de services de renseignement attestant de la mort de Hamza Ben Laden, s'appuyant sur trois responsables anonymes. "Je ne veux pas faire de commentaire là-dessus", a répété à deux reprises le président Donald Trump, interrogé mercredi par des journalistes sur cette information de NBC. Les deux médias n'ont pas de détails sur la date, le lieu ou les circonstances du décès. Selon le New York Times, il est intervenu dans les deux dernières années, mais les Américains ont tardé à le confirmer.