Assassinat de Samuel Paty : quinze personnes en garde à vue, dont des collégiens

Le parcours du terroriste constitue un élément clé de l'enquête. Abdoullakh Anzorov a d'abord pris contact avec le prédicateur islamiste Abdelhakim Sefrioui et le père d'un élève qui avait posté une vidéo sur les réseaux sociaux pour exprimer sa colère contre Samuel Paty. Il les aurait sollicité pour "venger le prophète" et "régler le problème à sa manière", mais ces derniers n'ont pas alerté les autorités.



Le jour de l'attentat, Abdoullakh Anzorov se trouvait déjà devant le collège trois heures avant les faits. Il n'avait jamais vu Samuel Paty auparavant et a donc abordé des élèves pour qu'il puisse l’identifier. À 17 heures, lorsque l’enseignant sort, il est désigné par l'un de ces collégiens. Le crime aura lieu quelques minutes plus tard aux abords de l'établissement scolaire. Aujourd’hui, quatre élèves sont placés en garde à vue à la DGSI avec onze autres personnes.



