Attaque à Nice : ce qu'il s’est passé

Vers neuf heures ce jeudi, la Basilique Notre-Dame de l'Assomption à Nice a été le théâtre d'une attaque au couteau. Quand la police arrive sur les lieux pour maîtriser l'assaillant, il s'y trouvait encore. La police ouvre le feu sur lui et l'arrête. Blessé par balle, il a été conduit à l'hôpital et est en réanimation.



Durant cette attaque, l'assaillant a fait trois victimes. La première est une fidèle venue prier le matin qu'il a égorgée. Son corps a été retrouvé près du bénitier. Le second, égorgé lui aussi, est un sacristain. Quant à la troisième victime, elle a d'abord réussi à s'échapper et se réfugie dans un commerce voisin. Ayant reçu plusieurs coups de couteau, elle succombe à ses blessures quelques minutes plus tard.