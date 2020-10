Attaque à Nice : ce qu'il s'est passé à Notre-Dame de l'Assomption

C'est en plein cœur de Nice dans la plus grande église de la ville, la basilique Notre-Dame de l'Assomption, qu'une attaque a eu lieu ce jeudi matin vers neuf heures. Armé d'un couteau, l'assaillant entre et s'en prend aux fidèles venus prier. Il a eu le temps de faire trois victimes à l'intérieur avant l'intervention de la police. Il a ensuite été blessé et interpellé.



Une fidèle a été égorgée alors qu'elle venait prier. Un homme, le sacristain, a également été tué. Une troisième personne a réussi à s'échapper et s'est réfugiée dans un commerce voisin. Ayant reçu plusieurs coups de couteau, elle est décédée quelques minutes plus tard. Le parquet antiterroriste s'est immédiatement saisi de l'enquête. Blessé par balles, l'assaillant a été conduit à l'hôpital. Le quartier de la basilique reste bouclé. Toutes les églises et les lieux de culte à Nice sont fermés et placés sous protection policière.



