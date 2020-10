Attaque à Nice : ce que l'on sait de l'assaillant

L'identité de l'assaillant a été formellement établie en fin d'après-midi par les enquêteurs. Cet homme est de nationalité tunisienne. Il a 21 ans. Et selon nos informations, il serait arrivé sur l'île italienne de Lampedusa fin septembre, avant d'être pris en photo par la police qui a aussi relevé ses empreintes. C'est d'ailleurs ainsi qu'il a été identifié, grâce à un document de la Croix-Rouge italienne retrouvé ce matin sur lui.



Selon plusieurs sources proches de l'enquête, les autorités transalpines lui auraient remis une obligation de quitter le territoire italien. Les enquêteurs tentent en ce moment de remonter son parcours entre l'Italie et la France, où il serait arrivé début octobre, avant de rejoindre la Côte d'Azur il y a quelques jours seulement. Est-ce qu'il a bénéficié de complicité ? Quels sont ses points de chute à Nice ? L'individu a été sérieusement blessé par balles. Il est toujours hospitalisé. Il n'a donc pas encore été entendu par les enquêteurs.



