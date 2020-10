Attaque à Nice : comment sécuriser les lieux de cultes ?

Ce jeudi matin devant les églises de la région parisienne, les fidèles sont inquiets pour leur sécurité. Certains pensent qu'il faudrait mettre en place un contrôle à l'entrée et fouiller, pourquoi pas, les personnes qui viennent prier. D'autres estiment que seuls quelques endroits stratégiques auront besoin d'être renforcés.



Pour le vicaire du diocèse de Nanterre (Hauts-de-Seine), la priorité est d'assurer la sécurité ce week-end de la Toussaint. Le sacristain de l'église Notre-Dame Boulogne-Billancourt, lui, souhaiterait un renforcement même s'il se sent déjà soutenu. Par ailleurs, l'attaque de ce matin n'empêchera pas certains de venir au culte ce dimanche. Notons qu'à partir de lundi, plus aucune célébration religieuse publique ne sera autorisée.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/10/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.