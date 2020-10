Attaque à Nice : le profil de l’assaillant

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'auteur de l'attaque à Nice est un jeune homme d'une vingtaine ou trentaine d'années tout au plus. Il a dit à la police qu'il se prénomme Brahim. Actuellement hospitalisé sous surveillance policière, il a revendiqué cet attentat sans plus de précisions.



Ses empreintes ont été relevées et sont en train d'être vérifiées et recoupées dans les fichiers de la police. On verra ensuite si les informations correspondront ou non à une identité déjà connue. Le but est aussi de comprendre qui il est vraiment, quel a été son parcours et qui sont ses proches. Cela permettra de matérialiser d'éventuelles complicités logistiques ou morales et de s'informer sur sa radicalisation. En ce moment même, les images de la vidéosurveillance sont exploitées pour relever s'il y a eu un repérage autour de cette église de Nice ces derniers jours.



