Attaque à Nice : sur place, le périmètre a été bouclé

La ville de Nice est endeuillée. Une attaque au couteau a eu lieu ce jeudi matin dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption. Quelques heures après le drame, l'émotion et l'inquiétude sont toujours très vives dans la ville. Les églises, elles, sont fermées et mises sous surveillance. À l'intérieur de la basilique, des polices municipales et nationales ainsi que le Raid sont toujours à pied d'œuvre.



Emmanuel Macron devrait se rendre sur place cet après-midi. Un déplacement très attendu. Le chef de l'État sera accompagné du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et celui de la Justice, Éric Dupond-Moretti.