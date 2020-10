Attaque au couteau à Nice : Emmanuel Macron attendu sur place

Ce jeudi après-midi, Emmanuel Macron est attendu à Nice, là où a eu lieu l'attaque au couteau. Il devrait arriver avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, ainsi que du chef du parquet national anti-terroriste. Par ailleurs, le président de la Conférence des évêques de France, Monseigneur Éric De Moulins-Beaufort, devrait également les accompagner.



Sur place, ils vont rencontrer et échanger avec les forces de l'ordre et les secours qui sont à pied d'œuvre depuis ce matin. Ils vont passer un moment dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption et rencontrer par la suite le maire de Nice, Christian Estrosi, et les députés des Alpes-Maritimes, Eric Ciotti et Cédric Roussel. Pour l'instant, le quartier reste bouclé.



