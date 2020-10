Attaque de Nice : le parcours de l'assaillant.

La mère de l'assaillant de la basilique de Nice est sous le choc. "Cela faisait à peu près deux ans et demi qu'il faisait la prière. Il allait juste du travail à la maison. Il ne sortait pas, ne parlait pas beaucoup avec les gens." décrit-elle. En septembre, le tueur présumé, âgé de 21 ans, embarque dans une embarcation de fortune, avec d'autres migrants pour l'île de Lampedusa. Il a atteint l'île le 20 septembre. Pour les migrants, Lampedusa est la porte d'entrée pour l'Europe, la plus proche des côtes tunisiennes. Les autorités n'ont détecté rien de suspect.



Le terroriste présumé a passé une quatorzaine sanitaire sur un bateau avant d'être débarqué à Bari le 9 octobre, selon la procédure. Là, les autorités ordonnent son retour en Tunisie, mais ne font rien de plus. L'assaillant disparaît alors des radars. Comment a-t-il rejoint la France ? A-t-il eu de l'aide ? C'est un mystère. Le 28 octobre, la veille de l'attaque, il arrive à Nice et a appelé sa mère le soir. Le lendemain à 8 heures 30, l'assaillant entrait dans la basilique.



