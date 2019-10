Ce que l'on sait sur la clé USB retrouvée dans le bureau de Mickaël Harpon et les inquiétudes qu'elle suscite

ENQUÊTE - Dans le bureau de Mickaël Harpon, les enquêteurs ont retrouvé une clé USB contenant des vidéos de propagande de l'Etat islamique et des coordonnées de dizaines de ses collègues.

Cinq jours après la tuerie de la préfecture de police de Paris, les enquêteurs poursuivent leurs investigations et leurs découvertes. L’une d’elle est inquiétante. Il s’agit d’une clé USB professionnelle, qui, selon plusieurs sources, contient notamment des vidéos de l’Etat islamique et de nombreuses données personnelles et professionnelles de collègues de Mickaël Harpon.

Selon nos informations, 160 enquêteurs travaillent sur l’exploitation des données informatiques. Pour se faciliter la tâche et pour partager le travail, un logiciel de tri a été mis en place. Celui-ci a permis de parceller le contenu de la clé en question et de se répartir le travail entre les enquêteurs.