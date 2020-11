Attaque terroriste à Vienne : le profil de l'assaillant

On en sait beaucoup plus sur le profil de l'auteur de l'attaque qui a touché la capitale autrichienne la nuit de lundi. Le meurtrier était connu des services de police autrichiens. Ce terroriste, il était en prison il y a encore moins d'un an. En effet, en 2018, il a déjà tenté à 18 ans de se rendre en Syrie pour rejoindre l'État islamique. Toutefois, il a été arrêté en Turquie et les Turcs l'ont renvoyé en Autriche. Et en avril 2019, il y est jugé et condamné à 22 mois de prison.



Seulement, ce terroriste va sortir plutôt, dès décembre 2019. Et pour cause, il a bénéficié d'une remise de peine. Les autorités qui l'encadraient ont estimé qu'il s'est déradicalisé et qu'il n'est plus dangereux. Elles lui ont rendu sa liberté. Ce qui s'est révélé être une erreur tragique. Par la suite, cet individu a disparu des radars pour ne réapparaître qu'il y a 24 heures à Vienne, dans le fracas des coups de feu et la rue où il va tuer quatre personnes.