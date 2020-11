Attaque terroriste à Vienne : une nuit d’effroi dans la capitale autrichienne

Il est environ 20 heures quand des coups de feu retentissent dans les rues de Vienne. Plusieurs salves résonnent et sèment la panique dans le centre-ville particulièrement animé lundi soir. L'assaillant, armé, a notamment tiré sur des terrasses. L'attaque fait quatre morts et quatorze blessés. Selon les autorités, au moins six rues toutes proches sont visées. Quand la police arrive sur place, partout les passants fuient. Certains se réfugient dans des hôtels ou des restaurants.



Une caméra a filmé l'assaillant. Il est armé d'un fusil d'assaut et équipé d'une ceinture d'explosifs factice. La police finit par le retrouver et l'abat. Ce mardi matin, la chasse à l'homme est toujours en cours. Les enquêteurs ne savent pas si l'attaque a été menée par un ou plusieurs terroristes en même temps. Selon le ministre de l'Intérieur autrichien, le terroriste abattu était d'origine nord-macédonienne. Il avait également la nationalité autrichienne. Âgé de 20 ans, il avait été condamné en 2019 pour avoir tenté de rejoindre la Syrie.