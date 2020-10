Attaque terroriste : trois morts dans une église à Nice

Tout s'est joué en quelques minutes ce matin. Un peu avant neuf heures, le gardien a ouvert les portes de la basilique aux quelques fidèles venus prier. L'assaillant, armé de plusieurs couteaux, n'a eu qu'à les suivre à l'intérieur. Car comme dans la plupart des églises de l'hexagone, on y rentre sans aucun contrôle. À 8 heures 54, deux alertes sont donnés. Un passant a déclenché une borne d'appel d'urgence. Simultanément, une patrouille de la police municipale est prévenue. En quelques minutes, les forces de l'ordre sont sur place. Ils se sont retrouvés face à l'assaillant. À Nice, les policiers municipaux sont armés et n'ont donc pas hésité à intervenir. L'assaillant a été blessé et interpellé.



Il avait fait trois victimes. Une femme de 70 ans, égorgée près d'un bénitier. Le sacristain, égorgé lui aussi. Et une troisième personne qui a réussi à s'échapper, mais ayant reçue plusieurs coups de couteau, elle est décédée quelques instants plus tard. L'assaillant, lui, est vivant. Ce soir, il est toujours hospitalisé. Le parquet anti-terroriste s'est saisi de l'affaire. Le raid et la police scientifique enquêtent sur place. Les images de vidéo-surveillance sont déjà en cours d'analyse.



