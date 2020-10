Attaque terroriste : trois morts dans une église à Nice

Tout s'est joué en quelques minutes. Un peu avant 9h, le gardien ouvre les portes de la basilique Notre-Dame aux quelques fidèles venus prier. Comme dans la plupart des églises de l'Hexagone, on entre sans aucun contrôle. L'assaillant armé de couteau n'a eu qu'à les suivre à l'intérieur. Deux alertes sont données simultanément. Un passant déclenche une borne d'appel d'urgence, une particularité de la ville de Nice et une patrouille de la police municipale sont prévenues. En quelques minutes, deux équipes interviennent, se retrouvent face à l'assaillant et ouvrent le feu.



L'assaillant est blessé et interpellé. Il a fait trois victimes, dont deux femmes. L'une de 70 ans qui a été égorgée près d'un bénitier et l'autre d'une trentaine d'années qui a reçu plusieurs coups de couteau. Cette dernière meurt quelques minutes plus tard. Le sacristain, gardien de la basilique, connu de tous les paroissiens a aussi été assassiné. Ce soir, de nombreux Niçois sont venu spontanément se recueillir devant la basilique rendre un hommage aux victimes. L'assaillant quant à lui est toujours hospitalisé en réanimation. Il s'agit d'un jeune Tunisien de 21 ans. En situation irrégulière, il est arrivé en France début octobre.



