Attentat à Nice : l’émotion à Saint-Etienne-de-Tinée, d'où le sacristain tué est originaire

Ce vendredi matin dans le village de Saint-Étienne-de-Tinée, dans l'arrière-pays niçois, c'est la consternation. Les habitants sont abasourdis face à l'assassinat de Vincent Loquès. Tous ne savent comment réagir à la mort de l'enfant du pays qui revenait au village tous les étés avec sa mère. La peine, mais aussi la peur se font ressentir. Dans la ville, le traumatisme est d'autant plus fort puisque c'est la deuxième fois qu'une famille est touchée par le terrorisme.



Dans l'église de la commune, surveillée aujourd'hui par des gendarmes armés, les pensées des fidèles sont toutes tournées vers le sacristain assassiné. C'était un homme particulièrement apprécié. Pour les habitants, il est maintenant important de soutenir la communauté chrétienne et surtout la famille de la victime. Notons que Vincent Loquès devait fêter son anniversaire ce vendredi. Il aurait eu 55 ans.



