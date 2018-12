VIDEO - Attentat à Strasbourg : le soulagement de la population après la mort de Cherif Chekatt

"C'est vraiment un immense soulagement, la neutralisation du terroriste nous libère" d'une cavale "très anxiogène qui pesait sur les épaules des Strasbourgeois", a abondé Alain Fontanel, son premier adjoint. Même s'il sera "difficile de faire la fête dans ce contexte, il est important de reprendre le cours de la vie et de défendre nos traditions et notre mode de vie", a-t-il enchaîné.





Dans le quartier de Neudord, où le fugitif était traqué depuis l'attentat mardi soir, l'annonce de sa mort a vite été relayé parmi les habitants. "Bravo !!!!", ont lancé des badauds à l'approche d'une équipe armée de policiers dans la rue du Lazaret, où a été abattu l'assaillant. Rassemblés devant le périmètre de sécurité, les habitants de ce quartier populaire et résidentiel ont applaudi les forces de l'ordre à plusieurs reprises lorsqu'elles s'approchaient du périmètre de sécurité établi de chaque côté de la rue.





"Ça fait quelques jours, à cause des Gilets jaunes, qu'on crache un peu sur les CRS mais il faut aussi savoir leur rendre hommage quand ils font du bon boulot", a expliqué Wilfried, 19 ans, venu avec des amis. "Cela a duré bien trop longtemps. C'est une bonne chose, les forces de l'ordre ont fait leur travail et c'est très bien", a expliqué un témoin à LCI. "Il y a un gros poids qui s'en va. On va retrouver la grandeur du marché de Noël", a abondé une Strasbourgeoise.