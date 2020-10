Attentat de Nice : l'opération Sentinelle renforcée pour protéger les lieux de culte

En réaction à l'attentat de Nice, Emmanuel Macron a annoncé le renforcement de l'opération Sentinelle, qui passe de 3000 à 7000 militaires. Son effectif atteint désormais près de 10% de celui de l'armée de Terre. Soldats de métier ou réservistes, ils veillent sur les lieux sensibles et peuvent aussi recueillir des renseignements. Cela participe d'une façon globale à la lutte contre le terrorisme, a affirmé Jean-Louis Bruguière, ancien juge antiterroriste.



Le plan Vigipirate a été relevé au niveau "urgence attentat" qui permet une mobilisation exceptionnelle pour une période limitée dans le temps. Dans le contexte actuel, on priorise à partir de lundi la protection des lieux de culte, mais aussi les écoles. Le pays compte en effet plus de 42.000 églises dont la plupart sont ouvertes et accessibles sans aucun contrôle.