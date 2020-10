Attentat de Nice : le récit minute par minute d'une terrible matinée

L'assaillant de l'attaque à l'arme blanche à Nice (Alpes-Maritimes) apparaît pour la première fois sur les images de vidéosurveillance à 6h47. Il entre dans la gare de la ville et un détail interpelle les enquêteurs : une modification de sa tenue vestimentaire. Le jeune en sortira une heure plus tard et s'engage sur l'avenue Jean Médecin jusqu'à la basilique Notre-Dame de l'Assomption. Il pénètre dans l'édifice à 8h29 et y est resté pendant environ une demi-heure. Période durant laquelle il s'est attaqué à trois victimes.



Durant l'attaque dans l'église, une femme de 70 ans et le sacristain sont assassinés dans le bâtiment. A 8h54, une autre femme poignardée s'enfuit, se réfugie dans un café et décède des suites de ses blessures. Ensuite, à 8h57, deux équipes de police interviennent simultanément dans la basilique. Les agents municipaux neutralisent l'assaillant en à peine trois minutes. Les enquêteurs cherchent maintenant à déterminer si le jeune avait fait des repérages les jours précédents et s'il avait des complices.