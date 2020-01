Attentat de Paris : des conversations de Salah Abdeslam dévoilées

Des confidences de Salah Abdeslam, le dernier auteur vivant de l'attentat du Bataclan, viennent d'être publiées. Pour les obtenir, les services de renseignement belges l'ont piégé dans la prison de Bruges. Dans ce document de neuf pages, il revient sur les premières minutes de sa cavale et sur le moment où il a jeté son gilet explosif. Salah Abdeslam raconte également sa fuite en Belgique et son arrestation.



