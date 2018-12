VIDÉO - Attentat de Strasbourg : ce qu’il faut retenir de la conférence de presse du procureur

Rémy Heitz a salué "l’engagement des enquêteurs de la DCPJ et en particulier de la SDAT et de la DGSI. Ce sont près de 300 enquêteurs qui ont été mobilisés ces derniers jours et celui des magistrats de la section antiterroriste du parquet de Paris qui ont travaillé sans relâche depuis mardi n’écartant aucune piste, aucune hypothèse avec pour seul objectif de retrouver l’auteur de cet attentat revendiqué depuis par l’Etat islamique et l’empêcher de commettre de nouveaux faits".





Il a également salué "la mobilisation de tous les personnels de la sécurité publique du Bas Rhin et la réactivité de cet équipage de la police de sécurité du quotidien qui a reconnu et neutraliser hier soir Cherif Chekatt. Remercier enfin l’ensemble des forces qui ont apporté leur concours à l’opération et notamment la gendarmerie nationale".