VIDÉO - Attentat de Strasbourg : la Tour Eiffel éteinte en hommage aux victimes

Pendant ce temps-là, les enquêteurs tentent toujours de reconstituer le puzzle des événements survenus dans le centre-ville de Strasbourg. Le principal suspect, Cherif C., 29 ans, est toujours recherché par des centaines de membres de forces de l'ordre. L'homme était fiché S pour radicalisation islamiste par les services de l'État et était inscrit au Fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) et faisait "l'objet d'un suivi de la DGSI". Pour le moment, aucun élément ne lie le suspect à un groupe djihadiste particulier et aucune revendication n'a été publiée.