VIDÉO - Attentat de Strasbourg : les policiers applaudis dans la rue après avoir abattu Cherif Chekatt

Soulagés, et fiers, des passants ont applaudi les forces de l'ordre qui ont retrouvé et abattu Cherif Chekatt à Strasbourg, jeudi 13 décembre au soir, après plus de 48 heures de traque. Depuis qu'il avait tué trois personnes et blessé une dizaine d'autres, mardi 11 décembre au soir, des centaines de policiers, gendarmes et militaires participaient aux recherches, qui ont abouti aux alentours de 21h, devant un bâtiment situé au 74 rue du Lazaret, à côté du stade de la Meinau.