Bataclan : cinq ans après l'attentat, toujours des stigmates dans le quartier

Les habitants du quartier s'accordent à dire que la ville ne sera plus normale. Selon une riveraine, cet événement a comme massacré ses souvenirs de jeunesse. Pourtant, personne n'a fui après les attentats et il n'y a pas de crise immobilière. On constate au contraire un esprit de résistance. "Il faut toujours être là et montrer qu'on est plus fort que ça", lance une habitante. Mais dès qu'une nouvelle attaque se produit en France, les souvenirs remontent et rappellent les moments douloureux.