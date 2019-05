VIDEO - Burkina Faso : qu'est-ce que la Katiba Macina, ce groupe terroriste impliqué dans la prise d'otages des Français ?

C'est entre leurs mains que les deux otages français auraient probablement été remis sans l'intervention des forces françaises. La katiba Macina, un groupe terroriste qui agit au Mali, a été mis en lumière depuis vendredi et l'assaut qui a coûté la vie à deux militaires. Un groupe qui a le vent en poupe dans cette région de l'Afrique, où la France tente d'endiguer son expansion.

L'origine de cette katiba ("bataillon") remonte à l'année 2012. Lorsque plusieurs groupes djihadistes liés à Al-Qaïda, dont Ansar Dine, s'emparent à cette époque du nord du Mali en mars-avril, l'idéologue et propagandiste Amadou Koufa quitte le centre du pays pour les rejoindre. En janvier 2013, il est présent lors de la prise de Konna (centre), qui conduit la France à lancer une opération militaire internationale pour chasser les djihadistes du nord du Mali. Au début de l'année 2015, son groupe, baptisé Front de libération du Macina, du nom d'un ancien empire peul, mais aussi connu comme la "katiba Macina d'Ansar Dine", apparaît dans le centre du Mali. Son but ? Rétablir la “République islamique du Macina”, du nom d’un Empire du XIXe siècle où était appliquée la loi islamique et qui s’étendait sur de vastes régions du centre du Mali.