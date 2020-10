Caricaturer les religions, une tradition française : que dit la loi ?

Les caricatures blasphématoires, c'est-à-dire des dessins subversifs se moquant de la religion, sont une tradition de la presse satirique française. Des représentations de prêtres, d'imams, de rabbins, elles ont choqué, mais sont légales depuis plus d'un siècle. Dès 1881, l'Hexagone est le premier pays à condamner les incitations à la haine contre des personnes en raison de leur religion. En revanche, notre pays autorise la critique de la religion elle-même. Alors, des associations religieuses, souvent intégristes, ont prétendu parler au nom de tous les croyants de telle ou telle religion.



En 1988, par exemple, les catholiques ont défilé contre le film "La dernière tentation du Christ". L'année d'après, autour des associations musulmanes de demander l'interdiction d'un livre, "Les Versets sataniques" de Salman Rushdie. Et à chaque fois, les tribunaux français ont fait prévaloir la liberté d'expression. C'est encore le cas en 2007, lors du procès contre la caricature de Charlie Hebdo.



