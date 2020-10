Conflans-Sainte-Honorine : le point sur l’enquête

Samuel Paty est devenu un symbole de la liberté d'expression. À l'endroit où le professeur d'histoire-géographie a été assassiné, les gens continuent de déposer des fleurs et des messages pour lui rendre hommage. Des actes ont été promis pour défendre la liberté dans toute sa forme.



Ce vendredi, le gouvernement a envisagé de créer un "délit de séparatisme" et de proposer des mesures pour mieux réguler les réseaux sociaux. Ces pistes permettent en effet de compléter les annonces qu'Emmanuel Macron avait déjà faites sur le séparatisme au début du mois d'octobre. Les derniers arbitrages ont été pris en compte en Conseil de défense à l'Elysée dans la matinée.



