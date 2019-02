Les 13 djihadistes français remis à l'Irak seront jugés "selon la loi irakienne"

Un Français et une Allemande ont été condamnés en août dernier à la prison à vie et une centaine de jihadistes ont écopé de la peine capitale pour appartenance au groupe extrémiste. Quelques 50 adultes et 80 enfants aux mains des forces arabo-kurdes pourraient être rapatriés de Syrie vers la France, ont indiqué des sources françaises à l'AFP. Mais ces estimations n'ont pas été confirmées par les autorités françaises.





Pour l'heure sur le front, les djihadistes sont en train de perdre l'ultime poche de l'immense territoire qu'ils avaient conquis en Syrie et en Irak en 2014 et Paris entend continuer à coopérer avec Bagdad pour parachever la débâcle du groupe État islamique (EI), comme l'a souligné la ministre des Armées Florence Parly, lors d'une récente visite à Bagdad.