VIDÉO - Attentat de Strasbourg : retour sur l'itinéraire du terroriste présumé

Une habitante du quartier, contactée par LCI, est également revenue sur cette soirée mouvementée : "J'étais en train de m'occuper de mon enfant, j'ai entendu un bruit sourd comme un coup de fusil donc je suis sortie. J'ai regardé à la fenêtre directement et j'ai vu plein de lampes torches je me suis dit 'ils se font peut être cambrioler', en l'espace de cinq minutes j'ai vu énormément de policier arriver dans la rue avec des fusils, des lumières, ils cherchaient sous les voitures ils m'ont dit de fermer les fenêtres et les volets qu'ils allaient tirer. Vers 22h30 du matin, j’entends des bruits sourds chez le voisins j'ai pensé à un assaut. Je réveille mon compagnon j'ai eu très peur et en fait ils étaient en train de défoncer ma porte d'entrée".





Depuis, sa trace est perdue. A-t-il pu quitter le pays pour s'enfuir en Allemagne ? L'hypothèse n'est pas écartée par secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, invité ce mercredi matin sur France Inter.