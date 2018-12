VIDÉO - Fusillade de Strasbourg : les fans de la SIG chantent la Marseillaise, minute de silence au Parlement européen

Dans un autre lieu de prestige de la capitale alsacienne, l'heure était aussi au recueillement. Confinés dans les locaux du Parlement européen depuis le début de la soirée, les eurodéputés ont procédé à une minute de silence dans la soirée et poursuivi leurs travaux. De nombreux élus ont fait part de leur solidarité avec les victimes et, de manière plus générale, les Strasbourgeois.