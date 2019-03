VIDÉO - Un après l'attentat de Trèbes, un rescapé se souvient : "Le regard froid de quelqu'un qui veut tuer"

Philippe Razous, gérant du garage Peugeot de Trèbes, se souvient lui aussi précisément de cette journée. C'est dans son établissement, voisin du magasin ciblé, que la plupart des rescapés ont trouvé refuge. "On est dans l’urgence, on ne réalise pas vraiment, on est au plus pressé, les gens sont affolés, on les recueille dans un premier temps puis on essaye de les rassurer", explique-t-il en se repassant le film des événements. Une année a passé mais la ville reste "marquée" souligne-t-il, bien conscient que la tragédie restera dans "la triste histoire" de la commune.