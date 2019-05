VIDÉO - Hommage aux deux soldats tués : minute de silence à l'Assemblée nationale

"En notre nom à tous, je tiens à saluer à nouveau la mémoire de ces deux soldats, de ces deux héros qui ont porté jusqu'au sacrifice ultime l'honneur, le dévouement et le courage qui caractérisent nos forces armées", a déclaré le président de l'Assemblée. Avant l'ouverture des questions au gouvernement, Richard Ferrand a également exprimé son "émotion" et sa "solidarité" avec les familles et camarades de ces deux officiers. Députés, membres du gouvernement et également personnels de l'Assemblée présents ont ensuite participé à une minute de silence.