VIDÉO - Hommage aux victimes des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher, quatre ans après

Les 7 et 9 janvier 2015, la rédaction de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo et le magasin Hyper Cacher de la porte de Vincennes étaient les cibles d'attaques terroristes perpétrées par les frères Kouachi et Amedy Coulibaly. Quatre ans plus tard jour pour jour, ce 7 janvier 2019, une délégation composée de membres du gouvernement, ainsi que de la maire de Paris Anne Hidalgo, ont participé en fin de matinée à une série d'hommages rendus aux victimes de ces tragédies.





Accompagnés de la maire de Paris donc, Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur, Laurent Nunez, secrétaire d'Etat à la sécurité et Nicole Belloubet, ministre de la Justice ont entamé ces commémorations devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, où les frères Kouachi avaient tué 11 personnes. Un hommage a ensuite été rendu au policier Ahmed Merabet, tué non loin de là. Pour finir, Christophe Castaner et Anne Hidalgo se sont rendus à l'Hyper Cacher, dans le 20e arrondissement de Paris, où, le 9 janvier 2015, Amedy Coulibaly avait tué quatre personnes. Ces trois hommages ont suivi un même cérémonial : devant la plaque commémorative dédiée aux victimes de l'attaque, dépôt de gerbe, lecture des noms des victimes, minute de silence et Marseillaise.