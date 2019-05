VIDÉO - Hommage national aux Invalides : "Une vie donnée n'est pas une vie perdue", affirme Emmanuel Macron

"Morts en héros pour la France", les deux officiers "étaient des soldats hors normes comme peu d'armées dans le monde ont la chance d'en compter", a ajouté Emmanuel Macron avant d'élever les deux soldats au rang de chevalier de la Légion d'honneur. "Une vie arrêtée n'est pas une vie perdue. Une vie donnée n'est pas une vie perdue."





"Aujourd'hui par votre mort, vous entrez dans la lumière éclatante de l'histoire de notre pays", a-t-il dit, en indiquant leur nom serait inscrit sur les monuments aux morts de leur commune. Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello ont fait preuve d'une "bravoure inouïe" en intervenant contre les ravisseurs en pleine nuit "parce que, pour eux, rien n'est plus important que la mission, rien n'est plus précieux que la vie des otages", a déclaré Emmanuel Macron. "Nous ne céderons rien des combats pour lesquelles vous vous êtes engagés et avez donné votre vie", a-t-il ajouté en s'adressant aux deux soldats.