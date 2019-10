VIDÉO - Il aurait été visé par un raid américain : Abou Bakr al-Baghdadi, du "califat" à la fuite dans le désert

TERRORISME - Le chef du groupe Etat islamique aurait été visé par une opération militaire en Syrie et tué, affirment ce dimanche plusieurs médias américains. Déjà maintes fois annoncé mort, ce djihadiste dont la tête était mise à prix 25 millions de dollars, avait tenté d'instaurer un "califat" entre la Syrie et l'Irak.

"Quelque chose d'énorme vient de se passer !". C'est par ces mots que Donald Trump a, dans la nuit de samedi à dimanche, ouvert la voie aux spéculations concernant la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi. Le chef du groupe Etat islamique (EI) aurait été tué dans un raid américain, selon CNN et ABC qui citent des hauts responsables de l'armée américaine. Les doutes devraient être rapidement levés : le président américain a prévu de faire une annonce "très importante" à la mi-journée. Et, sauf surprise, annoncer la mort de l'homme le plus recherché au monde.

Si l'opération militaire américaine a effectivement été couronnée de succès, elle serait la plus importante visant un haut responsable djihadiste depuis la mort, le 2 mai 2011, d'Oussama Ben Laden. Elle constituerait également un revers pour Daech et son fondateur, lequel a un jour présidé aux destinées de sept millions d'habitants dans de larges pans de la Syrie et près d'un tiers de l'Irak. Un "califat" échafaudé par cet homme dont, même en 2019, on sait peu de choses : il serait né en 1971 à Samarra, à 125 kilomètres au nord de Bagdad, et aurait étudié l’islam dans la capitale irakienne. Un temps, ce passionné de football au destin d'avocat ou de militaire contrarié par des résultats scolaires insuffisants et une mauvaise vue, a été imam à Bagdad.