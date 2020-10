Meurtre de Samuel Paty : les derniers éléments de l’enquête

Deux adolescents de 14 et 15 ans figurent parmi les gardés à vue déférés devant un juge d'instruction. Ce sont eux qui, en échange de 300 euros, ont désigné Samuel Paty aux terroristes. Depuis 14h et avec d'autres, ils ont passé près de trois heures à patienter devant le collège du Bois d'Aulne avec le tueur. Selon le procureur antiterroriste, ces derniers ont déclaré avoir l'intention de filmer le professeur, de l'obliger à demander pardon pour la caricature du prophète, de l'humilier et de le frapper. À 17h à la sortie des cours, certains d'entre eux désigneront physiquement Samuel Paty.



Parmi les sept suspects, se trouvent aussi un parent d'élève, Brahim C, et le prédicateur, Abdelhakim Sefrioui. À eux deux, ils déclenchent la polémique sur Internet. Samuel Paty est nommément désigné comme une cible sur les réseaux sociaux selon le procureur. Les conversations récupérées par les enquêteurs confirment des messages et des échanges entre le père d'élève et le terroriste. Devant le juge et avec les deux collégiens, seront présentés également trois amis du terroriste.



