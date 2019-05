VIDÉO - Militaires français tués au Burkina Faso : "Mon fils a réussi sa mission, tant mieux si les gens sont heureux"

"Ce qu'il faut comprendre c'est que mon fils a fait son job". Jean-Luc Bertoncello, le père d'un des deux soldats d'élite qui ont trouvé la mort au combat dans l'opération de libération de quatre otages au Burkina Faso dans la nuit du 9 au 10 mai, a témoigné ce dimanche au micro de LCI. Alain "a réussi sa mission, tant mieux si les gens sont heureux derrière", a-t-il estimé, ajoutant que les militaires "sont là pour ça".





Plus que sa tristesse, le Haut-Savoyard endeuillé a tenu à dire toute sa fierté. "Comment on pourrait ne pas être fier ? Je veux dire, on vient de perdre son fils, si en plus on est triste, si on n'est pas fier, je ne comprendrais pas" a-t-il expliqué. Et d'insister :

"oui, je suis fier de mon fils, mais je l'étais avant, j'ai trois enfants et j'en suis fier."