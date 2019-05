VIDEO - Militaires tués au Burkina Faso : faut-il sanctionner les voyageurs imprudents ?

Reste à convaincre les professionnels du secteur du bien-fondé d'une telle décision. "Passer plus de zones en rouge, ce n'est pas une solution, estime le représentant des agences de voyages françaises, Jean-Pierre Mas. Revenir à la politique du 'ceinture et bretelles' d'il y a cinq ou six ans, où dès qu'il y avait un risque dans un pays comme l'Egypte, il était classé totalement en zone rouge, ce n'est pas une bonne solution." Pour lui, une "petite part de risques" est inhérente au voyage.





A l'heure actuelle, les professionnels ne sont pas tenus de prendre en compte les recommandations du ministère des Affaires étrangères. La ligne générale est toutefois de s'y tenir. Les agences "n'organisent pas de voyages dans les zones rouges, formellement déconseillées, ni dans les zones orange, formellement déconseillées sauf raison impérative, c'est-à-dire strictement professionnelle", assure Jean-Pierre Mas. Rien n'empêche pour autant des voyageurs aventureux de s'y rendre à titre individuel. "Il n'y a pas de moyen de l'interdire", poursuite Jean-Pierre Mas sur France Info, "sauf mettre un GPS sur chaque Français qui se déplace et le sanctionner en retour."