"On a vu des personnes sortir de l’église en courant" : le témoignage des commerçants et voisins après l'attaque de Nice

Directrice d'une école située juste en face de la sacristie, Mariette Bousquet enseignait lorsque des cris ont retenti depuis l'église. "On a vu des personnes sortir de l’église en courant, s’affolant. On a continué notre formation quelques instants et ensuite on a entendu des tirs, des coups de feu", raconte-t-elle avant d'ajouter : "C’est ce matin qu’on prend vraiment conscience des choses. C’est vraiment compliqué de réaliser ce qu’il s’est passé."

Pour Amalia, baby-sitter des enfants de Simone, l’une des trois victimes de l’assaillant, qui s'était réfugiée dans un restaurant avant de succomber à ses blessures, l'émotion est très forte : "Je tremble des jambes, je n’arrive pas à croire que quelqu’un a fait ça à cette dame qui allait juste prier, c’est tout." Le gérant du restaurant où s'est réfugiée Simone a raconté la scène à une riveraine, qui la rapporte à TF1 : "La dame est sortie de l’église en sang et s’est réfugié dans son établissement. Ils ont aidé cette dame mais malheureusement elle est partie."