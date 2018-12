"On est passé entre les balles" : plusieurs témoins racontent l'attaque de Strasbourg

Plusieurs femmes présentes non loin des coups de feu ont également été choquées par la scène, alors que l’une d’entre elles a visiblement été touchée aux jambes : "On a entendu des coups de feu et les personnes nous ont dit de courir, courir, courir. On a couru et puis, à la première porte on est entrés. Notre cousine nous a dit qu’elle ne pouvait plus marcher, on l’a ramené ici. [...] On est passé entre les balles."





Enfin, un restaurateur a été témoin de l’horreur alors qu’il assurait le service. "J’étais en train de servir, j’ai entendu une détonation, j’ai cru que c’était une ardoise qui tombait. Malheureusement, quand je suis sorti j’ai vu un corps à terre, j’ai vu une personne partir en courant avec une arme" a-t-il indiqué avant de poursuivre : "J’ai couru au milieu de la rue pour voir ce qu’il se passait et j’ai vu cette personne tirer encore un peu partout dans Strasbourg. La personne qui était à terre devant mon restaurant est décédée 15 minutes plus tard."